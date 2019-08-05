VR-EX позволит посещать международные выставки из дома

Сотрудники российских компаний смогут посещать отечественные и мировые профильные выставки, не покидая своего офиса. Это стало возможным благодаря разработчикам одной из компаний Гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий при Московской торгово-промышленной палате - проекте VR-EX.

Как рассказал в беседе с НСН председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий Евгений Концевич, VR-EX – это альтернатива для компаний, у которых нет возможности либо по срокам, либо по бюджету участвовать в большом количестве выставок.

«Участвовать в 10, 15, 30 выставках не все компании могут себе позволить. А потребность в этом есть. Потому что нужна информация, новые знакомства, партнёрство. VR-EX – это компромисс, который позволяет человеку или группе, не выходя из офиса, двигаться по любой выставке с помощью VR – технологий, с помощью камер 360. Плюс ко всему сейчас мы продумываем систему коммуникаций, чтобы можно было через эту технологию ещё и подходить и общаться с реальными людьми на стендах», - заявил он.

Собеседник НСН отметил, что сейчас проект проходит стадию финального тестирования. В полноценном режиме проект должен заработать в январе 2020 года.

