МТПП примет участие в Дне чешского здравоохранения в Москве

2 декабря в посольстве Чешской республики в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы В2В переговоры. В Московской торгово-промышленной палате (МТПП), которая поддерживает мероприятие, рассказали, что участие и российских компаний.

На переговорах ожидаются представители Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности, Гильдии производителей медицинских товаров и услуг при МТПП. А также 10 чешских компаний, занимающихся производством медицинского оборудования. Речь идёт о комплексах для неподвижных пациентов, онкологических эндопротезах всех больших суставов, инструментах и имплантатах для ортопедии и ветеринарии, реконструкции крестообразных связок, спинальных фиксаторов.

Будут также компании, работающие в области строительства в сфере здравоохранения.

В Посольстве пройдут презентации компаний-участников, В2В встречи и переговоры. Программа завершится официальным приёмом.



