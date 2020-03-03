Власти помогут с кредитами предпринимателям со сгоревшего рынка Искитима

ЗакСобрание Новосибирской области поможет предпринимателям, работавшим на сгоревшем рынке в Искитиме, также известном как торговый дом «Центральный». Об этом сообщил председатель ЗакСа Андрей Шимкив.

Пожар случился 8 января: загорелся второй этаж здания, где торговали одеждой и обувью. По сообщениям местных СМИ, возгорание тушили больше часа. Места работы лишились порядка 130 предпринимателей.

Как рассказали члены «Ассоциации предпринимателей города Искитима», порядка 40 предпринимателей смогли найти место в местном ЦУМе по льготной ставке, ещё у 35-37 бизнесменов есть договорённость о помещении. Однако более 40 ИП пришлось закрыться, а 11 готовы продолжать работу, но не могут найти помещения. Договориться с банками о смягчении условий кредитования им пока не удалось.

Шимкив пообещал, что ЗакСобрание постарается оказать помощь, если это будет возможно в рамках закона. В середине марта власти региона созывают совещание в Искитиме с участием предпринимателей, собственников сгоревшего здания, банкиров и руководства города. По словам Шимкива, будет обсуждаться вопрос о льготной ставке, о пролонгации старых кредитов и выдаче новых.

