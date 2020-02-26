Власти Москвы выставили на торги здание на Новом Арбате
Двухэтажное здание площадью порядка 2 тысяч квадратных метров, расположенное на одной из самых известных улиц Москвы – Новом Арбате, можно арендовать на пять лет через открытый аукцион.
Здание находится на первой линии, в семи минутах ходьбы от станции метро «Смоленская». В непосредственной близости от него – кинотеатр «Октябрь», а также многочисленные магазины, кафе, рестораны и другие точки притяжения москвичей и гостей столицы.
Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, важнейший плюс данного лота – его местоположение
«Учитывая близость Нового Арбата ко многим знаковым местам столицы, здесь всегда наблюдается высокая концентрация туристов и жителей города. А это один из тех факторов, на которые обращают внимание инвесторы, участвующие в торгах. Традиционно, на аренду объектов, расположенных в центре, претендуют 7-8 участников, что еще раз подтверждает востребованность этих локаций. Назначение у лота уже достаточно широкое – победителю аукциона предлагается открыть здесь ресторан или разместить объекты торговли», - обратил внимание Иван Щербаков.
Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в свою очередь, отметил, что ставка арендной платы за 1 квадратный метр на старте составляет 14 100 рублей.
«Учитывая локацию и технические характеристики здания, инвестор сможет рассчитывать на достаточно краткие сроки окупаемости. Кроме того, здание полностью готово к дальнейшей эксплуатации: процесс износа составляет всего 37%, имеется полное подключение ко всем инженерным коммуникациям», - уточнил Ефимов.
Подать заявки на участие в аукционе до 6 марта 2020 года. Вся лотовая документация доступна на Инвестиционном портале города Москва.
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