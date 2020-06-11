Власти Москвы выставили 39 складов на аукционы для аренды

Сегодня складская недвижимость находится в центре внимания инвесторов, поскольку активно развивается сегмент онлайн-ритейла. Через открытые торги предприниматели могут по доступной цене обзавестись собственными площадями, находящимися в черте столицы. Организатором таких торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, а доступные предложения выставляются на Инвестиционном портале города Москвы.

В настоящее время через аукционы можно арендовать 39 лотов складского назначения. Среди них — коммерческие помещения и целые здания. Общая площадь недвижимости, выставленной городом под размещение складов, составляет 47,4 тысячи квадратных метров. Об этом рассказала представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.

«Вместе с активным развитием сегмента онлайн-ретейла увеличивается потребность в складской недвижимости. Сегодня через городские аукционы предприниматели могут арендовать коммерческие помещения площадью от 12,8 до 2 867 квадратных метров, а также целое здание. Предложения расположены в разных районах столицы и подойдут как небольшим компаниям, так и более крупному бизнесу», - подчеркнула Богатова.

Больше всего складских помещений — 9 лотов — находятся в Зеленоградском административном округе.

Вилка ценовых предложений за выставленные на торги объекты колеблется от 1 176 до 9 411 рублей за один квадратный метр. При этом, статистика городских аукционов показывает, что чаще всего участникам удается арендовать аналогичные объекты по стартовой стоимости. На один лот, предназначенный под размещение складов, претендуют от 1 до 2 участников.

В настоящее время ведется заявочная кампания для всех выставленных на торги лотов. За подробностями по каждому из объектов – на Инвестиционный портал города Москвы. Также на этом интернет-ресурсе можно найти информацию о других реализуемых через аукционы лотах: земельных участках, машино-местах, квартирах, нежилых зданиях и помещениях свободного назначения.

