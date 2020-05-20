Власти Москвы возобновили городские земельно-имущественные торги

Торги по аренде и продаже городской недвижимости, заявочные компании по которым подлили с начала апреля на период нерабочих дней, возобновляются с 20 мая. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Все аукционы будут проходить в электронном формате до полного снятия ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса, уточнили в мэрии.

Как уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, сейчас продолжается заявочная кампания по более чем восьми тысячам объектов недвижимости. Среди них нежилые помещения и земельные участки, машино-места, квартиры, здания и нестационарные торговые объекты, которые победители торгов смогут купить или взять в аренду, в ряде случаев — на льготных условиях.

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