Власти Москвы продадут два здания с участками в районах Кунцево и Ивановское
8 июня 202019:14
Столичные власти выставили на продажу два здания с земельными участками в районе Кунцево, а также неподалёку от метро <Новогиреево>.
В Кунцево продаётся здание площадью 360,7 кв. метров с земельным участком в 0,24 га по адресу: поселок Рублево, ул. Василия Ботылева, д. 17. Стартовая цена этого лота - 40,2 миллиона рублей, следует из документации. Другое здание в 862,7 кв. метра с земельным участком в 0,45 га находится в районе Ивановское на Зеленом проспекте, д. 99А, начальная стоимость этого объекта - 55,135 миллиона рублей.
Торги организует Департамент города Москвы по конкурентной политике. По словам руководителя Департамента Ивана Щербакова, преимущество этих лотов заключается в том, что оба они продаются с земельным участками, которые инвестор сможет использовать в соответствии с бизнес-задачами. Такие объекты пользуются спросом: конкуренция составляет в среднем по три участника на лот, отметил он.
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8 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru