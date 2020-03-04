Власти Москвы представят точки для открытия кафе на ВДНХ

Столичный департамент по конкурентной политике проведёт презентацию 17 точек на ВДНХ, выставленных на торги для открытия кафе. Роуд-шоу под названием «Бизнес со вкусом: как открыть кафе на ВДНХ» пройдёт 12 марта в формате открытой встречи представителей власти и бизнеса .

Предпринимателям представят лоты, расположенные на территории ВДНХ и представляющие собой сборно-разборные павильоны площадью в 25 кв. метров. Начальная стоимость каждого лота составит 2,3 миллиона рублей.

Участникам встречи расскажут о технических характеристиках лотов и условиях проведения торгов. Для участия в роуд-шоу необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте департамента по конкурентной политике на странице мероприятия.

