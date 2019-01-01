Власти Москвы помогут юным управленцам найти свое место в жизни

Серию мастер-классов с управляющими крупных компаний для детей и подростков организует на ВДНХ Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с бизнес-школой KidsDevelop.

Серия мастер-классов рассчитана на то, чтобы не только помогать подросткам получить новые знания, но в первую очередь, найти свое место в жизни, сказала руководитель управления внешних коммуникаций и связей со СМИ Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова.

«В современном мире уровень конкуренции возрос, поэтому искать свою нишу нужно с раннего возраста. А участие в мастер-классах с представителями конкурентных рынков даёт возможность ребенку понять, к чему стоит стремиться, как нарастить и успешно применять свой потенциал. С этой целью Департамент по конкурентной политике запускает серию мастер-классов, в ходе которых ребята изучат понятия "конкуренция" и "конкурентоспособность", а также их влияние на современный мир. Научатся работать в команде и управлять ей. Участие в мастер-классах абсолютно бесплатное, будем рады видеть всех юных лидеров!», — рассказала Татьяна Семенова.

Бизнес-тренинги и мастер-классы помогают школьникам развивать гибкие навыки и профессиональные компетенции, повышать финансовую грамотность, отметила основатель проекта «KidsDevelop» Ирина Леонтьева.

«Это и навыки коммуникаций, и финансовая грамотность, и умение вести переговоры, выступать на публике, ничего не бояться и понимать, что всё в жизни возможно. 18 мая состоится мастер-класс который называется "Умные коммуникации". Будем с детьми учиться общаться, находить общий язык, в общем-то вести и держать себя в коллективе – это наверное самый основной навык наш в жизни. Как мы с вами знаем, 57 профессий станут пенсионерами, в том числе и нотариус, и бухгалтер, тот же секретарь. Сейчас всё диджитализируется и мы готовим детей к будущему, а будущее наступит уже очень скоро. Те родители, которые это осознают, становятся нашими постоянными клиентами», — пояснила Ирина Леонтьева.

Первый мастер-класс «Умные коммуникации» пройдет 18 мая в павильоне «Умный город» на ВДНХ в 13:00. Его проведет Анна Выдра, психолог, тренер, HR директор «Хлеб Насущный». В рамках интерактивных игр будет отработана техника работы в команде, правила взаимовыручки. Определиться с выбором будущем профессии участникам помогут в индивидуальных консультациях от SuperJob.

Для регистрации на мероприятия необходимо перейти по ссылке с баннера, размещенного на главной странице сайта НСН, или зайти на http://mos-tender.com/historical.

