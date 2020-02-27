Власти Москвы назвали районы с самой низкой ценой на недвижимость
Власти столицы рассказали о районах с самыми низкими и высокими ценами на городскую недвижимость, выставленную на торги.
Сейчас в продаже через открытые аукционы учувствуют порядка 550 лотов. Их площадь варьируется от 11 квадратных метров до 2 тысяч, а цена – от нескольких сотен тысяч рублей до сотен миллионов. Среди лотов есть нежилые помещения, отдельно стоящие здания.
Лот с самой низкой стартовой стоимостью располагается в районе Савёлки. Объекты с самой высокой стартовой стоимостью расположены в Пресненском районе и районе Восточное Измайлово.
Посмотреть все подробности о выставленных на торги лотах можно на инвестиционном портале города Москвы.
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