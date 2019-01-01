Власти Москвы и Деловая Россия объединили усилия по развитию малого бизнеса

Правительство Москвы и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков».

Основная задача соглашения - стимулировать конкуренцию за счет выхода на рынок закупок представителей малого предпринимательства, заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Власти Москвы и Деловую Россию объединяет общая цель - развитие малого предпринимательства через открытую конкуренцию, которая и является ключевым элементом рыночной экономики. Безусловно, рынок "малых" закупок входит в перечень важных точек роста для малого бизнеса. Подписанное сегодня соглашение по работе с порталом поставщиков призвано увеличить присутствие субъектов малого предпринимательства на рынке закупок через повышение информационного доступа к торгам и технических решений. Пользователи ресурса получают круглосуточный доступ ко всем объявленным и запланированным процедурам, могут участвовать в запросе предложений, котировочных сессиях, предлагать свои товары, работы и услуги, публикуя оферты и используя каталог СТЕ», - отметил Владимир Ефимов.

Использование портала поставщиков способствует открытой и честной конкуренции в сфере закупок, подчеркнул президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

«Одна из задач по развитию малого предпринимательства в стране, поставленных перед нами президентом России, - довести вклад МСП к середине следующего десятилетия с нынешних 20 процентов до 40 процентов ВВП. Это требует немалых усилий, в частности, в секторе государственных закупок и закупок госкомпаний. Одной из действенных мер станет совершенствование процедуры администрирования участия МСП в "малых" закупках путем развития электронных магазинов. Самый яркий пример такого магазина - в Москве, где уже несколько лет успешно работает Портал поставщиков. Площадка представляет собой прозрачный рыночный канал, который обеспечивает простой и понятный механизм участия в закупках, возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов. Такая открытая и честная конкуренция будет стимулировать повышение качества товаров и предоставляемых услуг, приблизит их к запросу потребителя. "Деловая Россия" поддерживает движение экономики в сторону "обеления", в том числе, за счет активного использования цифровых платформ», - сказал Алексей Репик.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

Более 90 процентов из зарегистрированных на Портале поставщиков пользователей – представители малого бизнеса, а объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

