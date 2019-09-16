«Виртуозы Москвы» впервые выйдут на сцену «Зарядья»

1 октября Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» поздравит слушателей с Международным днем музыки со сцены Большого зала «Зарядье».

В этом году известный коллектив празднует свое 40-летие. В 1979 году скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил вокруг себя лучших музыкантов, в результате чего возник камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

За годы существования музыканты успели выступить в лучших залах мира Concertgebouw в Амстердаме, Musikverein в Вене, Royal Festival Hall и Albert Hall в Лондоне, Théâtre des Champs Elysées в Париже, Carnegie Hall в Нью-Йорке, Suntory Hall и других.

Коллектив посетил каждый регион России, объездил постсоветское пространство. Сам Владимир Спиваков признался, что для них не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов.

В день выступления «Виртуозов Москвы» за пульт встанет дирижер и виолончелист Александр Рудин. Зрителей ожидает необычная программа: интродукция и Аллегро для струнных (квартета и оркестра) Элгара, Музыка для струнных Головина, Tabula Rasa, двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Пярта.

На сцену выйдут Алексей Лундин (скрипка), Петр Никифоров (скрипка), Алексей Курбатов (фортепиано).

