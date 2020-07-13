Въездную башню Хорошевского конного завода отреставрируют в Москве
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.
Завершен открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века на северо-западе Москвы площадью 39,5 квадратных метров. Победитель аукциона отреставрирует объект в течение пяти лет.
Въездная башня Хорошевского конного завода является объектом культурного наследия и расположена по адресу Таманская улица, дом 2, строение 8.
«На аренду претендовали три участника, а цена в ходе торгов возросла с 1 до 15 миллионов рублей. Победителю аукциона необходимо провести реставрационные работы по сохранению объекта: на это дается пять лет, но, как правило, арендаторы завершают работы быстрее. После этого победитель аукциона сможет арендовать объект сроком на 49 лет по льготной цене рубль за квадратный метр», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он также добавил, что объект находится в престижной локации, а инвестиционная привлекательность обеспечивается небольшой площадью и стоимостью.
Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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