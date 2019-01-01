ВЭБ.РФ примет участие в реновации Морозовского городка в Твери

Госкорпорация ВЭБ.РФ примет участие в реконструкции территории историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в центре Твери. Об этом в ходе рабочей поездки в Тверскую область заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей, а также делегацией представителей ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЭЦ, Корпорации МСП и Фонда развития моногородов он посетил историко-архитектурный комплекс, осмотрел его территорию и ключевые объекты - бизнес-центр «Этажи» и жилой дом «Париж».

«Морозовский городок - очень интересный район, который может стать новым благоустроенным центром города. Проект может стать одним из лучших в стране по созданию современной городской среды в старых промышленных районах», - отметил Шувалов.

В свою очередь правительство области в течение месяца подготовит «дорожную карту» проекта реконструкции района.

«С жильцами будет заключено коллективное комплексное соглашение на переселение и второй этап – передача корпорации ВЭБ.РФ этих зданий для развития новой современной территории в центре Твери», - пояснил Игорь Руденя.

Концепция реновации Морозовского городка предусматривает комплексное развитие территории, создание современной городской среды, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры. По мнению главы региона, развитие комфортной городской среды в Морозовском городке должно вестись лучшими компаниями, которые имеют международный опыт.

Как отметил Игорь Руденя, все обязательства перед жителями Морозовского городка будут выполнены. Прежде всего необходимо расселить собственников и арендаторов из жилых домов по улице Двор Пролетарки, поскольку здания, построенные в конце XIX - начале XX века, находятся в неудовлетворительном состоянии. Для решения этого вопроса создана рабочая группа, в состав которой вошли представители правительства Тверской области, администрации Твери, депутаты, жильцы домов Двора Пролетарки.

13 мая Игорь Шувалов и Игорь Руденя посетили особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Завидово», где обсудили перспективы сотрудничества госкорпорации и регионального правительства по ее развитию. Шувалов отметил потенциал «Завидово» для создания круглогодичного курорта.

«Мы удовлетворены профессионализмом правительства Тверской области, обо всех итогах поездки обязательно доложим президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

