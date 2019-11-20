В ЖК «Событие» появятся сразу три двора: для детей, для спорта и для тихого отдыха

Компания «Донстрой» разработала оригинальный проект благоустройства для территории жилого комплекса «Событие» в Раменках. Ключевой идеей ландшафтного проекта стало создание приватных дворов-садов, в каждом из которых максимально раскрыта одна из функций: рекреационная, детская или спортивная. Концепция была разработана известным московским бюро Wowhaus.

Жилой комплекс бизнес-класса «Событие» состоит из трех корпусов переменной этажности, занимающих территорию более 3 га. Все корпуса имеют П-образную форму, благодаря чему внутри формируются широкие внутридворовые пространства (для сравнения, в каждом дворе поместилось бы около шести стандартных дачных участков по шесть соток). За счет сквозных арок в зданиях, все три двора объединены в единое прогулочное пространство. При этом каждый из них имеет свою тематическую специфику и атмосферу. Такая концепция позволяет избежать стандартного решения, когда в дворовом пространстве теснится микс из небольших детских, спортивных и рекреационных зон - здесь популярные у жителей функции будут представлены в полноценном объеме.

Во дворе для спокойного отдыха появится 100-метровая площадка для занятия йогой с деревянным настилом, несколько зеленых зон с эффектными круговыми навесами, сады и цветники с дизайнерской уличной мебелью. В детском дворе предусмотрены сразу три игровые площадки для детей разных возрастов. Здесь разместятся комплексы для лазания с горками-трубами, встроенные батуты, качели, большая песочница с игровым оборудованием, а также рельефный участок для устройства зимой снежной горки. Отдельная прогулочная территория появится у детского сада на 90 мест, расположенного на первом уровне здания.

Третий двор вмещает большую воркаут-зону для тренировок на свежем воздухе, столы для настольных игр, 200-метровый зеленый лабиринт и места для отдыха с навесами, гамаками и качелями. Самые активные зоны вынесены на прилегающую к двору территорию: здесь располагается универсальная спортплощадка для игр с мячом, молодежная зона с площадкой для паркура, столы для пинг-понга, а также поляна для праздников, где зимой будет устанавливаться новогодняя елка.

Помимо активного ландшафтного озеленения, в каждом из дворов выделен участок для выращивания своего плодового сада - жители смогут принимать участие в уходе за деревьями и формировать живое соседское community.

ЖК «Событие» реализуется компанией «Донстрой2» в рамках комплексной застройки территории площадью 55 га на границе природного заказника «Долина реки Раменки»: в будущем он станет частью грандиозного квартала, концепция которого разработана архитектурными бюро LDA Design и UHA London из Великобритании.

Все квартиры отличаются высокими потолками (от 3,1 м) и большими панорамными окнами (шириной до 2,6 м), абсолютное большинство располагают летними помещениями различных форматов (лоджии, французские балконы, эркерные балконы с безрамным остеклением). На первых этажах разместятся кафе, супермаркет, детский сад, магазины, сервисные службы. Кроме того, в рамках развития будущего квартала предусмотрена масштабная инфраструктура формата «город в городе»: современные школы и детские сады, супермаркеты и торговые центры, спортивные комплексы, образовательные и творческие студии, салоны красоты, аптеки.

Расположение жилого комплекса <Событие> идеально для жизни в мегаполисе - отсюда недалеко до центра города, при этом вокруг находятся многочисленные парки и зоны отдыха: природные заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ. Рядом с комплексом раскинулась долина реки Раменки - в рамках планируемого благоустройства здесь появится большой ландшафтный парк. В пяти минутах пешком строится станция метро «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии (ввод в 2020 году), также в перспективе «Событие» будет связано «зеленым променадом» со станцией метро «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии.











