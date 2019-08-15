В Зеленограде построят два многоквартирных дома

В Зеленограде постоят два многоквартирных дома с детским садом. Департамент города Москвы по конкурентной политике выступил организатором встречи и проведения торгов

Инвесторам столичные власти на роуд-шоу «Инвестиционное трио: активы под строительство коммерческой недвижимости и жилья» представили два земельных участка в Зеленограде под строительство жилья

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, среди инвесторов, принявших участие в роуд-шоу представители крупных девелоперских компаний, это свидетельствует о высоком интересе к представленным активам.

«По участию в роуд-шоу конкретных крупных девелоперских компаний не следует делать прогнозы в отношении будущих претендентов на лот. При этом интерес инвесторов очевиден», - отметил Дёгтев.

Он назвал Зеленоград одной из престижных и перспективных территорий мегаполиса с развитой социальной инфраструктурой и грандиозными планами.

«Зеленоград всегда был ключевой территорией столицы, где сосредоточено ее высокотехнологичное производство и научный потенциал. Перспективы зеленоградцы во многом связывают с особой экономической зоной. Этим объясняется высокий спрос на жилье и, полагаю, он будет расти по мере освоения площадок. В связи с этим ожидаем конкуренцию на аукционе, по итогам которого на двух земельных участках в ЗелАО компания-победитель по итогам торгов получит возможность возвести два многоквартирных дома и детский сад», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Объекты должны быть возведены в течение 4,5 лет. Общая площадь участков составляет 1,4 гектара.

Замгендиректора по работе с инвесторами ОЭЗ «Технополис «Москва» Анна Горбатова рассказала преимуществах лота.

«Мы ожидаем, что в перспективе 3-5 лет на территории московской ОЭЗ в Зеленограде появится много новых высокотехнологичных производств. Они создадут несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Специалисты данного уровня пользуются успехом не только в Москве и других регионах, но и во всем мире. Как правило, они привыкли жить в комфортных условиях, и новое жилье, построенное по современным стандартам, будет востребовано, а также позволит округу органично развиваться. В свою очередь компании, планирующие создание своего производства на данной территории будут строго соблюдать санитарно-защитные зоны и большое значение уделять экологической составляющей, чтобы сохранить территорию комфортной для проживания», - говорит Анна Горбатова.

Подобную позицию озвучила и главный юрисконсульт департамента правового сопровождения недвижимости IPT Group Лена Аюрова. По ее словам, инвестиционная привлекательность Зеленограда с точки зрения жилищного строительства возрастает в связи со строительством на прилегающих территориях производств, создающих новые рабочие места.

«Зеленоград – очень привлекательная территория для семей с детьми. Участки находятся в старой части города, а это особая атмосфера. Они с одной стороны окружены зеленой зоной, с другой – развитой инфраструктурой. На этой территории логично строить гармоничный комплекс с единым архитектурным решением классом выше экономического. Цена одного квадратного метра жилой площади начинается от 115 тысяч рублей и будут достигать 140 тысяч рублей за один квадратный метр», – пояснила эксперт.

В свою очередь, руководитель отдела по альтернативному развитию территорий KEYCAPITAL Елизавета Мартынова предположила, что застройщику логичнее строить дома качественного комфорт-класса, а к нему и всю необходимую инфраструктуру.

«Если застройщик более точно взвесит рыночную позицию, то и уловный бизнес-класс в одной из башен тоже возможен. Мы бы рекомендовали бы создавать также места дополнительного образования – музыкальную школу, художественную школу, - добавила Елизавета Мартынова.

Земельные участки расположены в Зеленограде по адресу: Савелкинский проезд, корп 327 и корп 328.

Начальная стоимость первого участка составляет 6,6 миллиона рублей, второго объекта – 10, 2 миллиона рублей.

Прием заявок на торги ведется до 23 сентября 2019 года, проведение торгов состоится 26 сентября.







