В «Зарядье» Баха исполнят на уникальных деревянных флейтах
25 ноября в зале «Зарядье» венгерский флейтист Бенедек Чалог и российская флейтистка Ольга Ивушейкова представят сонаты Баха.
По словам венгерского музыканта, классические произведения будут исполняться на деревянных флейтах – редком в наши дни инструменте, на котором, впрочем, активно играли во времена Баха.
«Что побуждает музыкантов в XXI веке играть барочную музыку на старинных деревянных флейтах, ведь они и звучат тише и уступают современным флейтам в техническом отношении? Будь у Баха такие флейты, как в наши дни, он был бы счастлив! Но я убежден, что деревянные флейты в баховской музыке идеальны и превосходят современные золотые и серебряные инструменты, при всем к ним уважении. У деревянной флейты звук теплый, мягкий, нежный. Она способна выразить тысячи оттенков piano и pianissimo! Наши с Ольгой Ивушейковой инструменты – точные копии флейт баховских времен. Они сделаны из пород тропических деревьев. У них богатый и очень нежный звук. Мне не терпится услышать, как они будут звучать в роскошной акустике «Зарядья», - рассказал музыкант.
Он также добавил, что столичная публика услышит в зале «Зарядье» программу из сонат Баха, а также из произведений, чье авторство не подтверждено.
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