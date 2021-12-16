В западном округе столицы можно будет купить помещение на онлайн-аукционе

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в западном округе столицы.

Объект площадью 463 кв. м. занимает подвал и первый этаж пятиэтажного жилого дома на улице Багрицкого, 61 внутри квартала. Коммуникации в наличии.

Начальная стоимость 34 млн 479 тысяч рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьМоскваОнлайнАукцион
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