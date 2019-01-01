В Западном административном округе столицы на торги выставлены три объекта недвижимости

Московский департамент по конкурентной политике выставил на торги три объекта коммерческой недвижимости в Западном административном округе.

Один лот площадью 36 кв. м расположен на Мосфильмовской улице на первом этаже жилого дома. Стартовая цена 1 кв. м - почти 83 тысячи рублей.

Второй объект площадью - 520 кв. м находится в районе Тропарево-Никулино на первом этаже первой линии, с отдельным входом. Ранее там находился продуктовый магазин. Стартовая цена 1 кв. м - 136 тысяч рублей.

Третий лот площадью 148 кв. м расположен в районе Филёвский парк, на первом этаже, с отдельным входом. Помещение также использовалось под магазин продуктов. Стартовая цена 1 кв. м 145 тысяч рублей.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

