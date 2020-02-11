В выходные бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11 тыс человек

В Москве за первые два дня акции по бесплатному онкоскринингу соответствующие обследования прошли около 8 тысяч женщин и 3 тысяч мужчин. Акция стартовала в минувшие выходные. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака акции.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, из 11 тысяч прошедших онкоскрининг более 100 человек отправлены на дополнительные обследования в связи с подозрение на онкологическое заболевание, передает АГН «Москва».

В рамках акции проводится скрининг шести самых распространённых онкологических заболеваний. Это рак молочной железы, рак предстательной железы, рак шейки матки, лёгкого, кожи и толстого кишечника. Бесплатный онкоскрининг организован по субботам и воскресеньям в 50 городских поликлиниках, в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах. Пройти обследования могут горожане с полисом ОМС города Москвы, прикреплённые к столичным поликлиникам.

Акция продолжится 15,16 и 29 февраля, напомнили в мэрии.

