В Южном Бутове построят новое образовательное учреждение
Город выставил на торги по программе льготной аренды «рубль за квадратный метр» двухэтажное здание по адресу улица Краснолиманская, дом 19Б в Южном Бутове, сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.
Согласно описанию лота на столичном Инвестиционном портале, объект площадью 986 кв. метров расположен в пешей доступности от станций метро <Улица Скобелевская> и <Бульвар Дмитрия Ушакова>, в жилом массиве. Здание должно быть использовано для открытия дошкольного учреждения, начального или общеобразовательного учреждения на 95 учеников.
Стартовая цена аренды - 2,5 миллиона рублей, или 2,6 тысячи рублей за кв. метр в год. Победитель аукциона по условиям сделки должен будет отремонтировать здание и открыть его для учащихся за полгода. После выполнения всех условий программы, арендатор перейдет на льготную ставку - один рубль за один квадратный метр, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По этой программе на открытие образовательных учреждений конкуренция за лот обычно довольно высока - 4-5 претендентов, добавил он.
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