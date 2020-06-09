В Южном Бутове построят новое образовательное учреждение

Город выставил на торги по программе льготной аренды «рубль за квадратный метр» двухэтажное здание по адресу улица Краснолиманская, дом 19Б в Южном Бутове, сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Согласно описанию лота на столичном Инвестиционном портале, объект площадью 986 кв. метров расположен в пешей доступности от станций метро <Улица Скобелевская> и <Бульвар Дмитрия Ушакова>, в жилом массиве. Здание должно быть использовано для открытия дошкольного учреждения, начального или общеобразовательного учреждения на 95 учеников.

Стартовая цена аренды - 2,5 миллиона рублей, или 2,6 тысячи рублей за кв. метр в год. Победитель аукциона по условиям сделки должен будет отремонтировать здание и открыть его для учащихся за полгода. После выполнения всех условий программы, арендатор перейдет на льготную ставку - один рубль за один квадратный метр, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По этой программе на открытие образовательных учреждений конкуренция за лот обычно довольно высока - 4-5 претендентов, добавил он.

