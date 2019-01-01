В Центральном дворце ледового спорта Москвы откроют магазин

Малый бизнес выходит на лёд: победитель торговой сессии откроет магазин в Центральном дворце ледового спорта улице Талалихина.

Торговую сессию проводило подведомственное учреждение Департамента города Москвы по конкурентной политике - ГБУ «СЦ 44».

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев заявил, что городские предложения по аренде небольших площадей находят живой отклик среди представителей малого бизнеса.

«В этом году через городские аукционы были сданы в аренду 65 помещений площадью до 50 квадратных метров. Невысокая цена за такие объекты и разнообразие вариантов их расположения позволяет воплотить в жизнь бизнес-идеи не только крупного бизнеса, но и небольших компаний»,- сообщил Геннадий Дёгтев.

Победителем торговой сессии за право аренды помещения в ледовом дворце стала компания ООО «ТопАйс», которая занимается торговлей хоккейной экипировкой.

Как считает генеральный директор ООО «ТопАйс» Денис Нестеров, при построении специализированного бизнеса к выбору площадки нужно подходить более осмотрительно.

«Найти место для торговли «на льду» очень сложно, поэтому чтобы не упустить площадку мечты, приходилось целенаправленно отслеживать все доступные варианты. Как только город дал возможность арендовать помещение в Центральном дворце ледового спорта, мы сразу пошли на этот аукцион», - рассказал Нестеров.

В настоящее время на инвестиционном портале города Москвы представлены 17 предложений по аренде помещений площадью до 50 квадратных метров. Узнать обо всех городских предложениях можно на сайте Инвестиционного портала города Москвы.

