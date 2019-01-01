В столице проведут открытые конкурсы среди охранных предприятий для школ
Обеспечить безопасность детей на территориях московских школ в течение трех учебных лет предстоит победителям 35 совместных открытых конкурсов.
Власти Москвы приглашают охранные предприятия принять участие в 35 открытых конкурсах. Отмечается, что победители получат возможность обеспечивать безопасность детей на территориях столичных школ в течение трёх учебных лет. В каждом лоте предусмотрено от 15 до 38 заказчиков.
В ходе конкурсов среди охранных предприятий развернётся конкурентная борьба, полагает заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин.
«Интерес к предстоящим конкурсным процедурам будет высоким. Конкуренция в сфере охранных услуг стабильна, но не стоит забывать о привлечении новых игроков на этот рынок. При этом важно зафиксировать в существующих стандартах необходимые требования, предъявляемые к охранным организациям. В частности, вопросы эффективного оснащения образовательных учреждений, дополнительные компетенции сотрудников при работе с детьми и подростками», — сказал Сорокин.
Добавим, что конкурс предусматривают заключение контракта, по которому фирмы будут устанавливать датчики охраны периметральной сигнализации с выводом на пульт оперативного дежурного охранного предприятия. В дальнейшем, это оборудование перейдет в собственность образовательных организаций. Также особенностью объявленных закупочных процедур станет возможность выставления сразу нескольких охранных постов на территории одной школы. Период оказания услуг охраны образовательных учреждений начнется с начала июля 2019 года и завершится в конце июня 2022 года.
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