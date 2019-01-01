В столице проведут открытые конкурсы среди охранных предприятий для школ

Власти Москвы приглашают охранные предприятия принять участие в 35 открытых конкурсах. Отмечается, что победители получат возможность обеспечивать безопасность детей на территориях столичных школ в течение трёх учебных лет. В каждом лоте предусмотрено от 15 до 38 заказчиков.

В ходе конкурсов среди охранных предприятий развернётся конкурентная борьба, полагает заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин.

«Интерес к предстоящим конкурсным процедурам будет высоким. Конкуренция в сфере охранных услуг стабильна, но не стоит забывать о привлечении новых игроков на этот рынок. При этом важно зафиксировать в существующих стандартах необходимые требования, предъявляемые к охранным организациям. В частности, вопросы эффективного оснащения образовательных учреждений, дополнительные компетенции сотрудников при работе с детьми и подростками», — сказал Сорокин.