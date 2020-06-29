В столице пройдут бесплатные вебинары для бизнеса

Департамент города Москвы по конкурентной политике регулярно проводит бесплатные обучающие вебинары и онлайн-трансляции для всех желающих принять участие в городских аукционах.

В настоящее время организована серия мероприятий «Школа инвестора онлайн: от А до Я», в рамках которой запланировано пять образовательных вебинаров. Два из них уже состоялись, они доступны в записи.

18 июня прошел вебинар «Как арендовать городскую недвижимость?». В рамках встречи участникам рассказали о порядке проведения аукционов по аренде. А 25 июня 2020 года состоялся вебинар на тему «Аренда. Льготные программы для бизнеса». На встрече обсудили особенности аренды городских объектов по льготной ставке (от 1 000 рублей за квадратный метр в год за подвальное помещение и от 4 750 рублей за один квадратный метр в год за помещения на первых этажах и выше), а также рассказали о городской программе «рубль за квадратный метр».

Запись каждой встречи вы можете посмотреть на ютуб-канале Департамента Москвы по конкурентной политике в любое удобное время.

Прослушать вебинары будет полезно всем: инвесторам, представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам. У каждого слушателя будет возможность не только узнать о порядке участия в аукционах и необходимых документах, но и подробно разобрать процедуру проведения торгов, в том числе по льготным условиям в рамках поддержки малого бизнеса, - отмечает представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.

«На каждом таком мероприятии специалисты по земельно-имущественным торгам подробно рассказывают о том, как устроена процедура подачи заявок, наглядно показывают функционал инвестиционного портала. Цель таких образовательных вебинаров - познакомить участников аукционов с возможностями участвовать в торгах и ответить на все возникающие вопросы по этой теме», - отметила она.

Следующие мероприятия в рамках «Школы инвесторов» запланированы на июль и август этого года.

9 июля 2020 года запланирован вебинар «Как купить недвижимость у города?». Отдельное внимание будет посвящено «вторичным» форматам продажи объектов недвижимости: участникам расскажут, в чем отличие публичного предложения от торгов за лоты, выставленных без объявления цены.

23 июля 2020 года можно будет узнать, «Как купить машино-место у города?». Участники встречи узнают о том, какие форматы продажи мест для парковки автомобилей существуют в столице.

6 августа 2020 года расскажут «Как арендовать нестационарный торговый объект?». Специалисты расскажут о том, какие виды нестационарных торговых объектов можно арендовать через открытые аукционы, на каких условиях с победителями торгов заключаются договоры аренды.

20 августа 2020 года подробно объяснят «Как арендовать земельный участок на городских аукционах?» и расскажут, участки под какие цели и с каким назначением можно найти на Инвестиционном портале города Москвы, а также о том, что нужно знать, чтобы победить в «земельном» аукционе.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Выбрать тему и зарегистрироваться на участие можно на сайте и в социальных сетях Департамента Москвы по конкурентной политике.

