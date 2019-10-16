В столице представят интерактивное стендап-шоу про конкуренцию в дореволюционной Москве

В Москве представят интерактивный спектакль о судьбе предпринимателей, продукция которых была отмечена специальным отличительным знаком Императорского двора. Мероприятие, которое поможет воплотить в жизнь организаторам режиссёр Екатерина Строгова, пройдёт в День старта Дней московской конкуренции 22 октября.

Необычный финал старта проекта «Дни московской конкуренции» ждёт участников конференции и тех, кто интересуется историей столицы, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«У посетителей конференции появится уникальная возможность ощутить конкурентную среду дореволюционной столицы через человеческие истории. Зрители смогут почувствовать атмосферу того времени, узнать любопытные подробности жизни уникальных людей, которые шли вперёд с новыми прорывными идеями в разных сферах — от текстильного производства до шоколадного дела. Зрители смогут не только посмотреть на то, как эти люди добавились успеха, но и сами поучаствуют в спектакле», — рассказал Дёгтев.

Актёры представят зрителям пять театрализованных монологов от лица текстильной фабрикантки Анны Красильщиковой, модельера Надежды Ламановой, чаеторговцев Перловых, парфюмера Анри Брокара и шоколадного короля Алексея Абрикосова. Специальным гостем сцены станет потомок знаменитой кондитерской династии Дмитрий Абрикосов.

Как отметила режиссёр спектакля, он задумывался так, чтобы публика была вовлечена в действо на протяжении всего вечера.

Спектакль задумывался таким образом, чтобы зрители были постоянно вовлечены в происходящие на сцене действия, говорит режиссер стендап-шоу «Конкуреция на все времена» Екатерина Строгова.

«Мы полностью погружаем зрителей в атмосферу старой Москвы, в атмосферу царской России. Актёры оживят персонажей современным языком, а видеооформление расскажет о самой эпохе», — сказала Строгова.

Добавим, что стендап-шоу «Конкуренция на все времена» состоится 22 октября в 18.00 на площадке МИА «Россия Сегодня». Для бесплатного участия в спектакле необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

