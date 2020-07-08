В Российской гильдии риэлторов оценили предложение продавать жильё с мебелью
Включение меблировки в стоимость квартиры облегчает для ряда покупателей приобретение жилья, сказал «Радио 1» вице-президент
Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян.
Российские сенаторы направили в Минпромторг предложение продавать жильё в новостройках уже с мебелью. Они уверены, что людям, берущим
ипотеку, будет легче, если мебель предоставит им застройщик. В Совете Федерации не исключили, что норма о меблировке квартир в новостройках
станет отчасти обязательной.
«Приобретающим жилье, даже с ремонтом, необходимо его обставить. Предложение, которое озвучили сенаторы, включает в себя информацию о
том, что застройщик будет покупать эту мебель дешевле. Соответственно, потребителю она тоже достанется дешевле. Можно её стоимость включить в
ипотечный кредит. На текущий момент это рядом застройщиков в России осуществляется – как федеральными, так и региональными. Поэтому суть
предложения здравая, хорошая. Но обязать или частично обязать застройщиков, я считаю, не самая лучшая идея», – отметил собеседник
«Радио 1».
Унанян также призвал оказывать финансовую помощь застройщикам напрямую, а не через субсидирование процентных ставок по ипотеке, «чтобы они имели
возможность строить и предлагать то, что нужно потребителям», добавил эксперт.
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