В Российской гильдии риэлторов оценили предложение продавать жильё с мебелью

Включение меблировки в стоимость квартиры облегчает для ряда покупателей приобретение жилья, сказал «Радио 1» вице-президент

Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян.

Российские сенаторы направили в Минпромторг предложение продавать жильё в новостройках уже с мебелью. Они уверены, что людям, берущим

ипотеку, будет легче, если мебель предоставит им застройщик. В Совете Федерации не исключили, что норма о меблировке квартир в новостройках

станет отчасти обязательной.

«Приобретающим жилье, даже с ремонтом, необходимо его обставить. Предложение, которое озвучили сенаторы, включает в себя информацию о

том, что застройщик будет покупать эту мебель дешевле. Соответственно, потребителю она тоже достанется дешевле. Можно её стоимость включить в

ипотечный кредит. На текущий момент это рядом застройщиков в России осуществляется – как федеральными, так и региональными. Поэтому суть

предложения здравая, хорошая. Но обязать или частично обязать застройщиков, я считаю, не самая лучшая идея», – отметил собеседник

«Радио 1».

Унанян также призвал оказывать финансовую помощь застройщикам напрямую, а не через субсидирование процентных ставок по ипотеке, «чтобы они имели

возможность строить и предлагать то, что нужно потребителям», добавил эксперт.

