В России предрекли бум рынка гаджетов для ЗОЖ
О современных трендах рынка здравоохранения речь шла на медицинском форуме «Развитие здравоохранения в России». Акцент сейчас делается не на лечение, а на профилактику заболеваний. На здоровом образе жизни строятся субкультуры и бизнесы. Выпускаются всевозможное гаджеты, которые необходимы для контроля состояния организма и ведения ЗОЖ. Председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты Олег Рукодайный рассказал в эфире НСН, что для того, чтобы изделие стало медицинским, его необходимо зарегистрировать по всем правилам.
«Все эти устройства сейчас пытаются зарегистрировать. Это будет достаточно большой новый рынок, который будет объединён с телемедициной. Она тоже в тренде, я не могу сказать, что это что-то абсолютно новое. Это не изменит рынок полностью, но это дополнительный сервис, который каждая приличная медицинская компания обязана будет иметь», — считает Рукодайный.
Рынок гаджетов для ЗОЖ в мире оценивается в 138 миллиардов долларов.
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