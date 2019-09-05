В Петропавловске-Камчатском заработал «Монитор мэра»

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представлена облачная индустриальная IoT система управления муниципальными службами «Монитор мэра». Это первая подобная система, реализованная на Дальнем Востоке России. Она уже успешно работает в Петропавловске-Камчатском.

Выбор сделан не случайно: В Петропавловске-Камчатском достаточно сложные метеорологические условия. К примеру, снега здесь выпадает значительно больше, чем в среднем по России, в результате чего неубранные вовремя дороги приводят к значительным заторам. В этой связи перед городом назрела необходимость модернизировать управление городскими службами.

Разработала систему «Монитор мэра» компания SberCloud (ООО «Облачные технологии»). Разработчики отметили, что система, в частности, позволяет ставить задачи по уборке города от мусора и снега, контролировать выполнение этих заданий.