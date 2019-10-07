В павильоне «Космос» на ВДНХ расскажут о поставщиках Императорского Двора
Очередной сезон лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» стартует с 12 октября в рамках «Биржи торгов». Мероприятие организует Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Как заявил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев, это «образовательно-просветительская программа, рассчитанная на популяризацию истории бизнеса в России через призму конкуренции».
Слушателям лекций расскажут о знаковых купеческих династиях Москвы, также их познакомят с процессами развития экономических отношений в Российской империи. Глава департамента подчеркнул, что лекции будут полезны людям всех возрастов.
Постоянных слушателей лекций ждет приятный сюрприз: исторические лекции будут проходить в павильоне № 32 «Космос» на территории ВДНХ до конца года.
В ходе первой лекции слушателям расскажут про поставщика императорского двора, известного парфюмера XIX века Альфонса Ралле. Его предприятие в то время работало в условиях сильнейшей конкуренции на рынке.
Поприсутствовать на лекциях смогут все желающие, мероприятие бесплатное и доступно по предварительной регистрации.
Отметим, что к проекту «Поставщики Москвы: история в лицах» присоединились проект «Я покажу тебе Москву» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.
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