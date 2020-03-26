В Новосибирской области на детей дополнительно выделят половину прожиточного минимума

Закон о дополнительной поддержке семей с детьми приняло сразу в двух чтениях заксобрание Новосибирской области. Документ дает одному из родителей, имеющему ребенка от трех до семи лет, право дополнительно получать ежемесячно половину регионального прожиточного минимума для детей, если доход каждого члена семьи не превышает установленный в области прожиточный минимум на человека, который составляет 11738 рублей.

Таким образом в 2020 году эта помощь равна 6018 рублям. На нее имеют право 38782 ребёнка, то есть дополнительные расходы составят порядка 2 млрд 185 млн рублей, в том числе 639 млн рублей – из областного бюджета, поскольку 78% расходов должен покрыть федеральный бюджет.

«Принят очень важный закон по мерам дополнительной соцподдержки, о чем было сказано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сегодня мы экстренно провели заседание комитета и в двух чтениях приняли закон о мерах соцподдержки детям от 3 до 7 лет. Почему мы действуем оперативно – потому что необходимо провести еще ряд мероприятий, принять подзаконные акты», - объяснил глава комитета заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Согласно закону, выплаты будут начисляться регрессно, с 1 января 2020 года. Жители области смогут подать заявления на получение помощи с 1 июня.

