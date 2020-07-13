В Новосибирской области кадетов-авиаторов поздравили с первым полетом

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко поздравила воспитанников сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. Покрышкина с первым допуском к полетам на многофункциональных планерах в городе Бердске.

По мнению чемпионки России и Европы по вертолетному спорту Ирины Диденко, развитие и поддержка учебного авиационного центра по полетной подготовке ДОСААФ поможет воссоздать былую славу малой авиации в Новосибирской области.

«У нас в регионе существует колоссальный кадровый потенциал – инженерный, технический и летный. У нас существует аэродромная сеть, которая требует сейчас особого внимания и наша задача развивать эту сеть, ведь это очень важно. Наш регион исторически является летным, авиационным регионом», – отметила она.

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На прошлой неделе сибирские кадеты получили допуск к первому полёту на многофункциональных планерах Бланик. Поздравить ребят с важным событием в их жизни также пришел Герой России, летчик-испытатель Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова Валерий Поташов.

Он выразил уверенность, что будущее каждого из кадетов будет связано с авиацией. «Авиация ждет молодые кадры, ждет пополнения», – подчеркнул летчик-испытатель.
Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ России создан в апреле 2019 года в целях развития авиационных видов спорта, расширения направлений по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию молодежи. На аэродроме ДОСААФ в Бердске к полетам готовы 32 воздушных судна – два самолета и 30 планеров.

В настоящее время Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ России проводит наземную подготовку к полетам на планерах L-13 «Бланик» с 43 кадетами воспитанниками Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)».


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ФОТО: Пресс-служба ЗакСобрания Новосибирской области
ТЕГИ:АвиацияЗаконодательное СобраниеНовосибирская Область
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