В Новосибирской области кадетов-авиаторов поздравили с первым полетом

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко поздравила воспитанников сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. Покрышкина с первым допуском к полетам на многофункциональных планерах в городе Бердске.

По мнению чемпионки России и Европы по вертолетному спорту Ирины Диденко, развитие и поддержка учебного авиационного центра по полетной подготовке ДОСААФ поможет воссоздать былую славу малой авиации в Новосибирской области.

«У нас в регионе существует колоссальный кадровый потенциал – инженерный, технический и летный. У нас существует аэродромная сеть, которая требует сейчас особого внимания и наша задача развивать эту сеть, ведь это очень важно. Наш регион исторически является летным, авиационным регионом», – отметила она.