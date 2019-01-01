В музее Пушкина на Пречистенке откроется концептуальное кафе

Четыре инвестора претендовали на аренду помещения под кафе в музее А.С. Пушкина на улице Пречистенке. Победителем городских торгов стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Алфёров.

Оператором торгов выступило подведомственное учреждение Департамента города Москвы по конкурентной политике – ГБУ «СЦ 44».

По итогам аукциона, ставка аренды нежилого объекта площадью 55 квадратных метров составила 730 тысяч рублей в год, превысив стартовое значение на 74 процента.

Объект расположен на нижнем уровне музея А.С.Пушкина по адресу: улица Пречистенка, дом 12/2, строение 6, в шаговой доступности от станции метро «Кропоткинская». Договор аренды заключается сроком на 5 лет.

Вскоре в музее Пушкина откроется концептуальное кафе, поделился планами победитель Дмитрий Алфёров.

«Новое кафе на Пречистенке будет радовать посетителей разными блюдами – от авторских супов до бельгийских вафель и русских блинов. Объединять меню будет общая концепция в стиле пушкинских времен, а точнее будет содержать прямые отсылки к творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина», – рассказал предприниматель.

Он добавил, что впервые принял участие в городском аукционе и впервые же решил освоить новый формат организации точки общепита.

«Опыт в организации точек питания в парках, а также оказание кейтеринговых услуг имеется, а вот открыть кафе в музее – новый опыт. Благодаря городскому аукциону удалось найти отличную локацию», – добавил Дмитрий Алфёров.

Музей А.С. Пушкина располагается в дореволюционном здании, построенном до 1917 года. Главный вход, через который можно пройти в помещение, украшен аркой и декоративными колоннами.

В непосредственной близости от здания, в котором находится объект, расположены Гоголевский бульвар, Музей современного искусства, храм Христа Спасителя и другие знаковые историко-культурные объекты.

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