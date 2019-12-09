В МТПП рассказали о защите прав предпринимателей

Защитой прав предпринимателей активно занимается Гильдия негосударственных структур безопасности при Московской торгово-промышленной палате.

Как рассказал в эфире НСН заместитель председателя Гильдии Георгий Волков, проблемы бизнеса удается решить совместно с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей, а обращаются за помощью они всё чаще.

«По вопросам коррупционной направленности, по моментам контрольно-надзорных органов, которые периодически с нашей точки зрения, с точки зрения предпринимателей, которые к нам обращаются, бывает перегибают палку в плане контроля и надзора за их деятельностью», - пояснил он.

В Москве отрыто несколько общественных приёмных. Также ведётся приём на территориях следственных изоляторов Москвы, чтобы предприниматели, которые уже находятся в местах принудительного содержания, не остались без правовой поддержки. С начала года количество обращений в Гильдию от предпринимателей увеличилось в пять раз, добавил Волков.

«Могу сделать вывод, что о нас стали узнавать, потому что до этого столько обращений не было. Это не связано с тем, что сейчас стало больше нарушений. Это связано с тем, что мы больше появляемся в инфополе», - заключил он.

Гильдия НСБ планирует расширять своё присутствие в медиапространстве, чтобы предприниматели, которым необходимо профессиональная поддержка, знали, куда они могут обращаться за помощью.

