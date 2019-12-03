В МТПП рассказали, что мешает внедрять в Москве мусорную реформу

Около 70 миллионов тонн отходов образуется в России ежегодно. Это примерно по 400 килограммов на каждого из нас. Актуальные требования в области обращения с отходами производства и потребления обсудили на заседании комитета Московской торгово-промышленной палаты по проблемам экологии и природопользования. Как пояснила в эфире НСН ответственный секретарь комитета Лариса Ветошкина, излишняя зарегулированность мешает даже самым ответственным компаниям Москвы на своей территории аккуратно разместить пункты, куда население могло бы выбрасывать отходы.

«Для Москвы это принципиально важно! Понимаете, на территории Москвы мы не можем размещать отходы, а другие субъекты федерации не горят желанием принимать от Москвы отходы. Это могут быть не просто отходы, это могут быть вторичные материальные ресурсы, если правильно собрать в городе Москве», - считает Ветошкина.

Вторичные материальные ресурсы – это уже не отходы. Это вещества и материалы, которые имеют спрос на рынке как сырьевые продукты при наличии экономической эффективности повторного использования. Эксперт Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ Наталья Беляева рассказала НСН, в чем принципиальная разница.

«Когда мы говорим макулатура, то должны понимать, что это ГОСТированная товарная позиция. Ее из кучи-кучи разного барахла сложили по определённым требованиям, которую ГОСТ предъявляет к той или иной марке. Что такое стеклобой, который мы привыкли достаточно кухонно определять, как какие-то там осколки. Нет, не осколки, а также технически подготовленные отходы стекла», - отметила она.

Сейчас от ответственных юридических лиц Москвы принимается уже отсортированная, «правильная» продукция, которая является вторичным ресурсом и находит потребителей.

«Для Москвы очень важно правильно собирать отходы и от населения. Это должна быть работа и с населением. У меня, например, дома хартия собирает и уже вокруг, в близлежащих местах сбора выделены отдельным цветом контейнеры, куда можно положить вторичные ресурсы. У нас это уже начинается», - рассказала Лариса Ветошкина.

Однако требуется внедрить в действующее законодательство правовые и экономические инструменты, которые могли бы чётко регулировать обращение с отходами. В МТПП обсудили концепцию, которую подготовило министерство природных ресурсов, по обращению со вторичными ресурсами. В ближайшее время в Государственной Думе ожидается второе чтение законопроекта, который будет регулировать обращение с отходами производства и потребления. Государство, общественные организации, эксперты и бизнес совместными усилиями надеются найти способ ликвидации отходов, приемлемый для всех сторон и безопасный для окружающей среды.

