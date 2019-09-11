В МТПП обсудили варианты победы над коровьим лейкозом в России

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) обсудили решение Россельхознадзора о том, что с 1 января 2020 года на переработку больше не будет приниматься молоко, полученное от коров, больных лейкозом или являющихся носителем вируса. Как пояснила НСН заместитель председателя Гильдии по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова, на сегодняшний день только 5 регионов России свободны от коровьего лейкоза. Поэтому важно именно сейчас принять программу компенсации для производителей в случае вынужденного забоя больных животных. Причем на федеральном, а не только на региональном уровне, как сейчас.

«Есть регионы, для которых эти затраты слишком большие. И при условии, что с 1 января 2020 года молоко из хозяйств, неблагополучных по лейкозу, нельзя будет отправлять на переработку - к чему это приведёт? К тому, что мы потеряем поголовье не только заболевших лейкозом, но и всех хозяйств полностью. При этом, конечно же, цена на сырое молоко возрастёт и, как следствие, мы получим рост цены на молочную продукцию», - заявила Петрова.

Коровий лейкоз считается безопасным для человека - вирус погибает при 60 градусах. Поэтому всё молоко в обязательном порядке подвергается пастеризации. Но, специалисты опасаются, что вирус может вести себя непредсказуемо и мутировать. Есть и примеры полной победы над вирусом. Например, Швейцария свободна от лейкоза уже почти 40 лет. Правительство этой страны компенсировало хозяйствам покупку новой коровы взамен заражённой. Марина Петрова считает, что болезнь можно победить за 4-5 лет при плановой работе, разделении стада и при условии государственной поддержки.

«Было принято решение обратиться в Россельхознадзор с просьбой о переносе сроков введения с 1 января 2020 на 1 января 2021 года. Кроме того, сформировать программу федерального уровня, а не регионального. Когда производители молока получат компенсацию, полноценную компенсацию за то стадо, которое будет вынужденно выбывать в ходе работы с лейкозом», - заключила она.

