В МТПП обсудили страхование ответственности врачей

В Московской торгово-промышленной палате прошло обсуждение страхования ответственности врачей.

Председатель Гильдии МТПП по здравоохранению и медицинской индустрии Олег Рукодайный отметил, что развитие страховой ответственности врачей в России тормозит ряд факторов. И прежде всего, то обстоятельство, что врач не является субъектом права. Поэтому страховщики стали предлагать индивидуальное страхование врачей. Медицинские организации покупают полисы по мере своих возможностей и желания защитить своих сотрудников.

Добавим, по данным Всероссийского союза страховщиков, за последние два года количество заключаемых договоров страхования в сфере медицины резко выросло — с 50 до 100 тысяч.

Отметим, что страхование предполагает такой риск, как «причинение вреда пациенту». Дело в том, что терминов «врачебная ошибка» и «дефекты оказания медицинской помощи» в законодательстве просто нет.

Кроме того, существенно возросло количество судебных дел, связанных с некачественным оказанием медицинских услуг — это иски по защите прав потребителей. Увеличились и размеры взыскиваемых сумм. Юристы отмечают, что возникает даже так называемый «потребительский экстремизм», когда правовые знания используются не для защиты своих прав, а для извлечения выгоды.

