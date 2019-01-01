В Москву поставят новейшие онкопрепараты

Около 20 российских поставщиков и производителей заключили с Москвой контракты на поставку инновационных онкопрепаратов по итогам первых аукционов. Они были объявлены в апреле, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, Москва первой в России переходит на новые стандарты по лечению онкозаболеваний, предусматривающие иммунную и таргетную терапии.

Именно в рамках этой программы и стартовали масштабные закупки. К настоящему времени уже состоялось около 70 аукционов на поставку инновационных препаратов на общую сумму более 5 млрд рублей. Москва заключила договоры с 20-ю российскими поставщиками и производителями, сообщили НСН в столичном Департаменте по конкурентной политике.

По словам вице-мэра, для участия в электронных аукционах на поставку онкопрепаратов адресные приглашения получили около 400 производителей и поставщиков из разных регионов России. В текущем году на поставку онкопрепаратов предусмотрено 8 миллиардов рублей.

