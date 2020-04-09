В Москве запущен новый онлайн-сервис для поддержки предпринимателей
Запущен новый онлайн-ресурс для столичных предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замглавы города Наталью Сергунину.
Так, на портале mbm.mos.ru открылся специальный проект «Корорнавирус: важное для бизнеса»в котором обобщается информация о правилах работы бизнеса в условиях распространения инфекции и об условиях получения поддержки.
Как говорится в материале, также открыт раздел «Полезные материалы», включающий три блока с разным способом подачи контента: «Смотрим», «Читаем», «Слушаем». В них представлена информация как для опытных, так и для начинающих предпринимателей. В опубликованных подборках — видеоуроки, подкасты, бизнес-литература. Ля пользователей открыт доступ к онлайн-библиотекам.
По словам Сергуниной, в нынешней ситуации одна из первоочерёдных задач властей — оказать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу, включая консультационную. Содержание новых разделов сайта будет пополняться, пообещала она.
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