В Москве зафиксировали высокий уровень конкуренции на городских торгах

Высокий уровень конкуренции наблюдается на аукционах по продаже недвижимости из имущественной казны Москвы, несмотря на праздники.

По итогам двух рабочих дней прошлой недели в торгах, организованных департаментом по конкурентной политике приняли участие более 140 инвесторов.

На 15 нежилых объектов претендовали 118 предпринимателей. Средняя итоговая стоимость 1 квадратного метра превысила 50 тысяч рублей.

Самые активные торги велись за нежилое помещение площадью 88 квадратных метров на первом этаже жилого дома в 10 минутах от метро «Петровско-Разумовская». На лот, находящийся в управлении АО «РЭМ» претендовали 17 участников. Итоговая стоимость составила 13 миллионов, 600 тысяч рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы.

