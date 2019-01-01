В Москве зафиксировали рост спроса на аренду через аукционы

Спрос на аренду недвижимости Москвы через электронные аукционы вырос в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца таким способом сдано 420 нежилых объектов коммерческой недвижимости из имущественной казны столицы – в общей сложности 54 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Всего было подано более 2 300 заявок. Около 80 процентов лотов арендовано малым бизнесом. Его представители могут воспользоваться специальными стартовыми ценами – 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Именно такими предложениями объясняется взрывной рост интереса к городской аренде. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы.

