В Москве задались целью снизить административные барьеры

Создание цифровой платформы, отображающей в онлайн-режиме промежуточные результаты реализации Стандарта развития конкуренции, будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в столице. Об этом в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Для Москвы остается приоритетом развитие конкуренции на социально значимых рынках, которые напрямую сказываются на жизни горожан. В частности, рынок образования, социальных услуг, благоустройства городской среды, транспортных услуг и промышленного производства. Привлечение производителей в эти важные сферы позволит обеспечить комфортные условия не только для бизнеса, но и для столичных жителей. Необходимо на постоянной основе проводить мониторинги конкурентной среды и по тем отраслям экономики, которые сегодня показывают хорошие результаты. Для реализации этих мер город выступает с инициативой создания Ситуационного центра внедрения Стандарта развития конкуренции», - отметил вице-мэр.

По словам Владимира Ефимова, запуск цифровой платформы поможет выявлять отрасли, которые требуют дополнительных мер по снижению административных барьеров, улучшению условий для ведения бизнеса, а также внедрения универсальных электронных сервисов на основе обратной связи от пользователей.

Предполагается, что проект АИС «Ситуационный центр» будет запущен во втором полугодии 2020 года. В первом полугодии будет идти работа над ПО и интерфейсом проекта, а во втором – начнется тестирование сервиса.

Работа над внедрением нового цифрового инструмента станет еще одним шагом, который поможет столице остаться городом, сохраняющим человеческие ресурсы, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В конкуренции за наличие образованных и успешных людей, готовых вести свое дело, вкладывать интеллектуальные ресурсы в развитие города, Москва удерживает уверенное лидерство, являясь крупнейшей агломерацией в Европе. В то же время создание комфортных условий для бизнеса, за соблюдением которых поможет следить Ситуационный центр развития конкуренции, позволит не только удержать сильные человеческие ресурсы внутри столицы, но и поделиться успешным опытом с другими субъектами России», - сказал Геннадий Дёгтев.

Ранее ФАС России совместно с Правительством Москвы определили перечень и методику подсчета 35 ключевых показателей развития конкуренции в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции. Работа проводится в рамках Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, утвержденного Президентом РФ и Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного Правительством РФ.

Конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции.

Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 800 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти. В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

