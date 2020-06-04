В Москве выставлены на аукционы 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе

Свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе выставлены на аукционы по аренде.

Площадь помещений, от 14 до 533 квадратных метров.

Лоты с наименьшими ценами расположены в Басманном, Тверском и Пресненском районах. Аренда таких помещений обойдется в цену менее 200 тысяч рублей на старте.

Самые дорогостоящие лоты в районах Хамовники и Якиманка. Почти за 6,5 миллионов рублей будет предложено арендовать лот площадью 340 квадратных метров на Большом Саввинском переулке. А за 4 миллиона 600 тысяч рублей на старте, Выставлено нежилое помещение площадью 91 квадратный метр на 2-м Казачьем переулке.

Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подробности на Инвестиционном портале города Москвы

