В Москве выставлены на аукционы 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе выставлены на аукционы по аренде.
Площадь помещений, от 14 до 533 квадратных метров.
Лоты с наименьшими ценами расположены в Басманном, Тверском и Пресненском районах. Аренда таких помещений обойдется в цену менее 200 тысяч рублей на старте.

Самые дорогостоящие лоты в районах Хамовники и Якиманка. Почти за 6,5 миллионов рублей будет предложено арендовать лот площадью 340 квадратных метров на Большом Саввинском переулке. А за 4 миллиона 600 тысяч рублей на старте, Выставлено нежилое помещение площадью 91 квадратный метр на 2-м Казачьем переулке.

Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подробности на Инвестиционном портале города Москвы

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ФОТО: investmoscow.ru
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