В Москве выставили на продажу помещения в дореволюционном здании

Офисные помещения класса «В» площадью 648 метров, расположенные в дореволюционном здании, выставлены на продажу в Москве. Организатором торгов по продаже лота, находящегося в собственности АО «РЭМ», выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отметил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев, в один лот входит сразу несколько помещений, находящихся в подвале, а также на первом и втором этажах – этот факт значительно увеличивает количество возможных вариантов для реализации бизнес-идей.

Сам объект расположен в деловом квартале Центрального административного округа с живописным видом на Яузу, по адресу Серебряническая набережная, дом 27.

В свою очередь руководитель Департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев отметил, что невысокая цена и топовая локация позволят будущему владельцу объекта воплотить интересную бизнес-идею: например, офис или шоу-рум, например.

Эту точку зрения разделил и глава отделения «управление недвижимостью» Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Он отметил, что потенциальный инвестор может переформатировать помещения под офис или апартаменты.

На продажу выставлены нежилые помещения, расположенные в трехэтажном кирпичном здании, на первой линии. Имеется отдельный вход. Ближайшая станция метро «Чкаловская» находится примерно в 11 минутах пешком. Рядом расположен сквер у музея имени Сахарова.

Трехэтажное здание является ярким образцом дореволюционной архитектуры. В 2005 году здание прошло реконструкцию площадей, благодаря чему стало использоваться в качестве офисного комплекса и получило класс «B». Начальная стоимость объекта составляет 39,6 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 октября 2019 года.

