В Москве выберут исполнителей ремонта павильонов на ВДНХ

О преображении павильонов №265 «Ветеринарная поликлиника» и №48 «Овцеводство» на территории ВДНХ расскажут на публичном представлении закупок в рамках «Биржи торгов». Мероприятие состоится 25 сентября по инициативе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, в ходе встречи будут обнародованы две закупки, победители которых смогут выполнить капитальный ремонт и модернизировать павильоны

На встрече будут представлены две закупки, победители которых смогут выполнить капитальный ремонт и модернизировать. Обе процедуры подразумевают целый комплекс работ по улучшению состояния объектов, но требования к исполнителям, которые будут участвовать в закупках, заметно отличаются. Эти различия, а также основные виды и сроки исполнения контрактов, будут обсуждены в ходе мероприятия.

Особенности работ и условия участия в конкурсах заинтересованным компаниям презентуют представители заказчиков – АО «ВДНХ» и КП «ВДНХ». Мероприятие пройдет 25 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка,15. Начало встречи в 16.00. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Департамента.

