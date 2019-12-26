В Москве ввели в эксплуатацию жилой комплекс с волейбольной ареной
Комплексный подход в жилом строительстве, стал приоритетом для современных девелоперов. Сейчас ни один комплекс не сдаётся без инфраструктурных элементов, необходимых для активной и качественной жизни будущих жильцов.
Компания «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию многофункциональный комплекс Match Point на Кутузовском проспекте. Площадь проекта составляет почти 206 тыс. кв. м. В состав комплекса входит здание, состоящее из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей., на 1551 апартамент. Для удобства жителей также предусмотрены 1602 машиноместа в подземном паркинге и автомобильная мойка. Отличительной особенностью проекта является шестиэтажная спортивная волейбольная арена площадью 23 тыс. кв. м, рассчитанная на 3500 зрителей.
По словам вице-президента «Галс-Девелопмент» Ивана Зуева, Match Point уже успел стать ярким украшением Кутузовского проспекта и доминантой района.
«Помимо высокоразвитой внутренней инфраструктуры, в пешей доступности от объекта располагаются Поклонная гора, Парк Победы, Филевский парк, а также метро. Мы уверены, что будущим жителям здесь будет максимально комфортно, и с нетерпением ждем, когда двор комплекса наполнится детским смехом», - считает Зуев.
Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В составе объекта – два тренировочных поля, медико-восстановительный центр, оздоровительный центр с тренажерным и ОФМ-залами, зоны для спортивных комментаторов, конференц-зал и пресс-центр. Арена спроектирована по принципу «трансформера», что позволяет также проводить здесь соревнования по баскетболу и мини-футболу. На высоте 16 метров установлен светодиодный экран для трансляции информации. Для посетителей арены организована отдельная парковка.
Собственная инфраструктура проекта дополнена административно-офисным зданием и коммерческими площадями на первых этажах, которые оборудованы отдельными входными группами. В июле 2019 года «Галс-Девелопмент» завершил реализацию коммерческих помещений. Здесь появятся супермаркет, ресторан, а также салоны красоты, аптеки, бытовые сервисы и офисные помещения.
Внутренняя территория разделена на две зеркальные части, изолированные друг от друга. Здесь обустроены детские площадки с горками и качелями, зона воркаута, беговая дорожка, тренажеры и скамейки с подсветкой. Композиционным центром двора станет площадка для праздников с рождественской елью. На территории также организована высадка различных деревьев и кустарников.
Для клиентов «Галс-Девелопмент» действуют выгодные финансовые условия приобретения недвижимости в проекте – субсидированная ипотека от 5,6% годовых от Банка ВТБ, партнера компании. Также с 26 ноября 2019 года увеличился дисконт по ипотечным продуктам «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Готовое жилье». При первоначальном взносе от 50% (включительно) для клиентов «Галс-Девелопмент» действует дисконт к базовой процентной ставке в размере 1%. Процентная ставка составит 8,4% с учетом дисконта при условии комплексного страхования. Новые ценовые условия применяются по заявлениям-анкетам, принятым в период с 26 ноября по 31 декабря 2019 года.
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