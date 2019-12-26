В Москве ввели в эксплуатацию жилой комплекс с волейбольной ареной

Комплексный подход в жилом строительстве, стал приоритетом для современных девелоперов. Сейчас ни один комплекс не сдаётся без инфраструктурных элементов, необходимых для активной и качественной жизни будущих жильцов.

Компания «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию многофункциональный комплекс Match Point на Кутузовском проспекте. Площадь проекта составляет почти 206 тыс. кв. м. В состав комплекса входит здание, состоящее из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей., на 1551 апартамент. Для удобства жителей также предусмотрены 1602 машиноместа в подземном паркинге и автомобильная мойка. Отличительной особенностью проекта является шестиэтажная спортивная волейбольная арена площадью 23 тыс. кв. м, рассчитанная на 3500 зрителей.

По словам вице-президента «Галс-Девелопмент» Ивана Зуева, Match Point уже успел стать ярким украшением Кутузовского проспекта и доминантой района.

«Помимо высокоразвитой внутренней инфраструктуры, в пешей доступности от объекта располагаются Поклонная гора, Парк Победы, Филевский парк, а также метро. Мы уверены, что будущим жителям здесь будет максимально комфортно, и с нетерпением ждем, когда двор комплекса наполнится детским смехом», - считает Зуев.

Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В составе объекта – два тренировочных поля, медико-восстановительный центр, оздоровительный центр с тренажерным и ОФМ-залами, зоны для спортивных комментаторов, конференц-зал и пресс-центр. Арена спроектирована по принципу «трансформера», что позволяет также проводить здесь соревнования по баскетболу и мини-футболу. На высоте 16 метров установлен светодиодный экран для трансляции информации. Для посетителей арены организована отдельная парковка.