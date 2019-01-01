В Москве восстановят исторический облик конторы Фряновской мануфактуры

Городской аукцион по программе льготной аренды определил инвестора, который займется реконструкцией здания 1917 года постройки, расположенного по адресу: Воронцовская улица, дом 19А, строение 2.

Организатором аукциона выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Здание бывшей конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных является объектом культурного наследия регионального назначения. В ходе торгов участники боролись за право аренды одноэтажного здания площадью 1000 квадратных метров на 49 лет по льготной ставке. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В ходе торгов стартовая цена выросла на 15 процентов и составила 9,7 миллионов рублей. У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование. После этого ставка аренды будет пересмотрена и составит 1 рубль за квадратный метр в год», — отметил Геннадий Дёгтев.

Победителем аукциона стала компания ООО «Галакс Траст», входящая в инвестиционно-строительный холдинг. По словам ее представителя, компания имеет огромный опыт по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Он добавил, что в настоящий момент готовится реставрационное задание, а также разрабатывается план по определению функционального назначения строения.

В здании на Воронцовской улице, в доме 19А, строении 2 в XIX веке находилось правление Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. Ее владелец – Василий Иванович Залогин, будучи выходцем из крестьян, получил почетное гражданство и выкупил себя на волю у помещека. После этого он открыл свою шелкоткацкую фабрику, на которой стали работать около 400 рабочих. Фабрика производила платки, бархат, узорчатые материи и блестящий сатен тюрк и имела представительство во Франции.

Напомним, цель программы «1 рубль за квадратный метр в год» – привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Москва выставляет объекты на открытые торги, победитель которых должен в течение пяти лет провести реставрационные работы. Только после этого инвестор может претендовать на льготную ставку. Срок аренды объектов по данной программе составляет 49 лет.

