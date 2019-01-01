В Москве у метро «Селигерская» откроется центр социального обслуживания пожилых людей

На месте бывшей АТС у метро «Селигерская» откроется центр социального обслуживания людей преклонного возраста. Нового собственника комплекса зданий бывшей автоматической телефонной станции определил электронный аукцион, оператором которого выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

С превышение стартовой цены на 17 миллионов рублей и итоговой стоимостью сделки 187 миллионов рублей победила компания ООО «Сениор Групп Малаховка», специализирующаяся на социальном обслуживании людей преклонного возраста.

На аукционе реализован комплекс зданий площадью более 3,5 тысяч квадратных метров в Бескудниковском районе по адресу: улица Селигерская, 7 и улица Селигерская, 7, строение 2. Объект находится на территории парка имени Святослава Федорова, в пяти минутах от метро «Селигерская». Объект имеет свободную планировку, несколько входов, прямые коммуникации. На прилегающей территории имеется парковка, территория огорожена.

Именно такой объект для расширения бизнеса искала на московском рынке компания, сказал представитель ООО «Сениор Групп Малаховка».

«При выборе объекта главным фактором была его пригодность под центр социального обслуживания: внутренняя инфраструктура комплекса зданий и физическое состояние актива. Вскоре бывшая АТС будет перестроена под современный гериатрический центр, соответствующий международным стандартам», – сказал представитель организации.

Бывшая АТС принадлежала на праве собственности АО «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ».

