В Москве стартует новый сезон занятий «Бизнес-уикенд»

Первые в новом сезоне однодневные тренинги в рамках московского проекта «Бизнес-уикенд» пройдут 15 и 22 февраля. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в первом полугодии вводные тренинги состоятся в 12 районах столицы, после чего власти организуют четыре углублённых семинара по поиску бизнес-ниши.

Самые мотивированные и заинтересованные участники проекта смогут разобрать свои идеи на занятиях в так называемом преакслераторе. Зарегистрированные как субъекты малого и среднего бизнеса будут заниматься в акселераторе, в который, по оценке Сергуниной, войдёт порядка 150 команд. Лучшие участники проекта будут приглашены на питч-сессию с инвесторами.

Проект «Бизнес-уикенд» существует с октября 2018 года. В нём могут участвовать школьники и студенты от 16 до 27 лет, планирующие заниматься бизнесом. В рамках проекта им помогают познакомиться с предпринимательством, выбрать своё дело, получить новые знания.

