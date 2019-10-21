В Москве стартовал цикл лекций «Поставщики Москвы: история в лицах»

Осенний сезон в столице открывает цикл исторических лекций «Поставщики Москвы: история в лицах». Организатором проекта выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

На этой неделе слушатели узнали о конкуренции и стратегиях купеческого самостроительства в рамках лекции «Секреты конкурентоспособности купеческих династий».

Их формат интересен широкой аудитории, отметил руководитель пресс-службы Департамента Татьяна Семёнова.

«Образовательно-просветительская программа «Поставщики Москвы: история в лицах» рассчитана на популяризацию истории российского предпринимательства. На лекции слушатели смогут получить представление о знаковых купеческих династиях столицы, узнать о том, как была устроена экономика столицы 100-150 лет назад, и увидеть, что в прошлом и настоящем немало любопытных схожих деталей. Лекции рассчитаны как на школьников, так и на людей более взрослых. Семейный формат посещения тоже приветствуется», - рассказала она.

О главных достижениях торгового сословия рассказал экс-председатель Совета старшин российского купеческого собрания, член Общества купцов и промышленников Николай Прянишников.

«Была ли конкуренция в купечестве? Конечно, была. Потому что, во-первых, были разного типа заказы, были крупные заказчики. Эти заказы всегда были лакомыми и поэтому очень много зависело от того, какую репутацию, какой образ имело то или иное предприятие. В конкуренции выигрывали те, кто мог подняться над уровнем конкурирующих организаций. То есть не пытаться подавить своего соперника, а попытаться его привлечь к своим заказам. Это такая интересная и нетривиальная логика конкуренции, потому что обычно мы воспринимаем конкуренцию, как борьбу на поражение другого. Конкуренция изначально разыгрывалась в семьях. Каждая семья имела братьев, сестер, но кто-то один оказывался управляющим», - объяснил он.

Каждая историческая лекция цикла позволяет окунуться в прошлое и стать непосредственным участником исторических событий, отметил постоянный слушатель лекций Алина Петрова.

«Интересен формат, общение с людьми, единомышленниками: те, кто интересуются экономикой, историей. Интересные темы, которые подбираются, спикеры очень крутые. Две недели назад была лекция про парфюмера, который поставлял духи императорскому двору, и спикер принесла ароматы. Она – коллекционер. Она дала послушать ароматы прошлого. Это дало возможность окунуться в то время. Это не просто текст и картинки, а еще и вовлеченность аудитории в сам процесс лекции. В этот раз были именно интересные спикеры, интересные темы и такая информация, которая здорово подавалась», - поделилась слушательница лекций.

Исторические лекции проходят в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Следите за расписанием следующих лекций на сайте.

