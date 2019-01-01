В Москве создадут единую диспетчерскую службу соцучреждений

В Москве будет создана единая диспетчерская служба, которая в онлайн-режиме будет следить за техническим состоянием 164 соцучреждений.

Об этом стало известно на публичном представлении закупок департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, которое прошло на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Организатором встречи поставщиков и заказчиков выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победитель электронного аукциона должен провести комплекс мероприятий по техобслуживанию инженерных систем в зданиях 164 учреждений соцзащиты, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Многие из тех соцобъектов, на которых победителю придется следить за состоянием инженерных систем, являются учреждениями с круглосуточным пребыванием людей. Поэтому к техническому обслуживанию таких зданий будут предъявляться повышенные требования» — говорит Геннадий Дёгтев.

Его слова подтверждает заместитель директора ГКУ Дирекция ОДОТСЗН Виктор Васильев.

«Все работы будут проводиться по 622 адресам, где расположены столичные центры соцпомощи семье и детям, центры соцобслуживания, центры содействия семейному воспитанию, пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты. Для проведения качественного технического мониторинга закупкой предусмотрено создание единой круглосуточной диспетчерской службы, а также проведение контрольно-аналитических мероприятий», — уточняет Виктор Васильев.

Он добавил, что ранее обслуживание всех соцучреждений велось штатными сотрудниками заказчика на основании разрозненных договоров. Новая объявленная процедура проводится в централизованном формате, что позволяет эффективнее управлять инженерными системами объектов и экономить бюджетные денежные средства.

В числе остальных работ, которые предстоит выполнить победителю: обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения и кондиционирования. Начальная максимальная цена контракта – 883 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы».

